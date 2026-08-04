Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anlagebetrug

Hückelhoven (ots)

Eine Frau aus Hückelhoven hat im April dieses Jahres einen höheren fünfstelligen Geldbetrag über eine Finanzberaterin als Festanlage angelegt. Anfang August musste sie feststellen, dass das Konto offenbar gesperrt war. Die Finanzberaterin war nicht mehr erreichbar, woraufhin sie Anzeige wegen Betruges erstattete.

Die Polizei rät:

- Ungewöhnliche hohe Gewinne oder Zinsen sollten Sie misstrauisch machen. - Überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten. - Informieren Sie sich über die Trading Plattformen, auf denen Sie ihr Geld investieren wollen. Nutzen Sie dafür zum Beispiel die Internetseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. https://www.bafin.de/DE/die-bafin /publikationen-daten/datenbanken- uebersichten/unternehmenssuche/unternehmenssuche_node - Wenn Sie die Befürchtung haben, Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei.

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