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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anzeigenerstatterin nach Verkehrsdelikt gesucht

Erkelenz (ots)

Eine Anwohnerin der Straße Am Ziegelweiher hat online eine Anzeige erstattet über einen Vorfall, der sich am 3. August (Montag), gegen 16.22 Uhr, dort ereignet hat. Sie bog in der Straße Am Ziegelweiher ein, als ihr ein Pkw entgegenkam. Dieser hatte auf seiner Fahrspur parkende Fahrzeuge und nötigte sie durch aggressives wiederholtes Anfahren, zurück zu setzen, um ihn durchzulassen. Es kam auch zu einer verbalen Auseinandersetzung. Daraufhin erstattete die Frau online Anzeige bei der Polizei. Leider waren aus der Anzeige bis auf die Straße ihre Personaldaten nicht erkennbar, die hierfür dringend benötigt werden. Daher bittet die Polizei die Frau, sich telefonisch zu melden, damit die Anzeige verfolgt werden kann. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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