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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Heinsberg (ots)

Eine Werkstatt an der Borsigstraße war zwischen Samstag (1. August) und Montag (3. August) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese brachen Türen auf, um in das Gebäude einzudringen. Was sie entwendeten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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