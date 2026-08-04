POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Kreis Heinsberg (ots) - Kreisweit kam es am Wochenende zu mehreren Betrugsdelikten, die für die bislang unbekannten Täter mehr oder weniger lukrativ ausgingen. Ein Mann aus Dremmen erhielt eine E-Mail mit der ihm eine hohe Geldauszahlung versprochen wurde, wenn er sich durch die Eingabe einer Pin auf seinem Konto verifizieren würde. Der Heinsberger bemerkte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige. Eine Frau aus Geilenkirchen wurde durch einen unbekannten Mann ...

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