POL-HS: Einbruch in Werkstatt
Heinsberg (ots)
Eine Werkstatt an der Borsigstraße war zwischen Samstag (1. August) und Montag (3. August) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese brachen Türen auf, um in das Gebäude einzudringen. Was sie entwendeten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
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