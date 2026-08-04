Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Tonnen in Brand gesteckt/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 4. August, um 2 Uhr, wurde an der Atelierstraße der Brand von zwei blauen Tonnen festgestellt. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurde ein nebenstehender Pkw beschädigt. Es ist von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese umfassen auch die Frage, ob ein weiterer Brand von Mülltonnen, der gegen 00.40 Uhr, am Konrad-Adenauer-Platz entdeckt wurde, ebenfalls mit dieser Tat in Zusammenhang steht. Zur Klärung der Tat werden Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand an der Atelierstraße in Zusammenhang stehen könnten, gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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