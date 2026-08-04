PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Tonnen in Brand gesteckt/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 4. August, um 2 Uhr, wurde an der Atelierstraße der Brand von zwei blauen Tonnen festgestellt. Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wurde ein nebenstehender Pkw beschädigt. Es ist von Brandstiftung auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese umfassen auch die Frage, ob ein weiterer Brand von Mülltonnen, der gegen 00.40 Uhr, am Konrad-Adenauer-Platz entdeckt wurde, ebenfalls mit dieser Tat in Zusammenhang steht. Zur Klärung der Tat werden Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand an der Atelierstraße in Zusammenhang stehen könnten, gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Werkstatt

    Heinsberg (ots) - Eine Werkstatt an der Borsigstraße war zwischen Samstag (1. August) und Montag (3. August) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese brachen Türen auf, um in das Gebäude einzudringen. Was sie entwendeten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Erkelenz-Kückhoven: Katzemer Straße (Alkohol) - Geilenkirchen: Konrad-Adenauer-Straße (Alkohol) - Hückelhoven: Sophiastraße (BTM) - Hückelhoven-Baal: Bundesstraße 57 (BTM) - Hückelhoven-Ratheim: Myhler Straße (Alkohol) Den Betroffenen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Betrugsdelikte

    Kreis Heinsberg (ots) - Kreisweit kam es am Wochenende zu mehreren Betrugsdelikten, die für die bislang unbekannten Täter mehr oder weniger lukrativ ausgingen. Ein Mann aus Dremmen erhielt eine E-Mail mit der ihm eine hohe Geldauszahlung versprochen wurde, wenn er sich durch die Eingabe einer Pin auf seinem Konto verifizieren würde. Der Heinsberger bemerkte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige. Eine Frau aus Geilenkirchen wurde durch einen unbekannten Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren