PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen in Kirche

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli, wurden Sachbeschädigungen in einer Kirche an der Straße Messweg begangen. Morgens gegen 6 Uhr wurde die Eingangstür zur Kirche wie üblich geöffnet. Gegen 18 Uhr sah ein Verantwortlicher nach dem Rechten und bemerkte, dass Gebetsbücher, aus denen Seiten herausgerissen wurden, in der gesamten Kirche verteilt lagen. Ein Wasserspender wurde aus der Wandhalterung gerissen und verbogen. Diverse Gegenstände wurden umgestoßen. Wer hat in der angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet/ Festnahme

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Dienstag, 4. August, ereignete sich gegen 9.15 Uhr, an der Straße Alte Schmiede, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 40-jährige Fahrer eines Pkw Renault war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug von der Deichstraße auf die Straße Alte Schmiede abgebogen. Kurz vor dem Ortseingang fuhr der Fahrer dann frontal gegen ein am Fahrbahnrand parkendes ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Anlagebetrug

    Hückelhoven (ots) - Eine Frau aus Hückelhoven hat im April dieses Jahres einen höheren fünfstelligen Geldbetrag über eine Finanzberaterin als Festanlage angelegt. Anfang August musste sie feststellen, dass das Konto offenbar gesperrt war. Die Finanzberaterin war nicht mehr erreichbar, woraufhin sie Anzeige wegen Betruges erstattete. Die Polizei rät: - Ungewöhnliche hohe Gewinne oder Zinsen sollten Sie misstrauisch machen. - Überweisen Sie kein Geld auf unbekannte ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Anzeigenerstatterin nach Verkehrsdelikt gesucht

    Erkelenz (ots) - Eine Anwohnerin der Straße Am Ziegelweiher hat online eine Anzeige erstattet über einen Vorfall, der sich am 3. August (Montag), gegen 16.22 Uhr, dort ereignet hat. Sie bog in der Straße Am Ziegelweiher ein, als ihr ein Pkw entgegenkam. Dieser hatte auf seiner Fahrspur parkende Fahrzeuge und nötigte sie durch aggressives wiederholtes Anfahren, zurück zu setzen, um ihn durchzulassen. Es kam auch zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren