Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen in Kirche

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli, wurden Sachbeschädigungen in einer Kirche an der Straße Messweg begangen. Morgens gegen 6 Uhr wurde die Eingangstür zur Kirche wie üblich geöffnet. Gegen 18 Uhr sah ein Verantwortlicher nach dem Rechten und bemerkte, dass Gebetsbücher, aus denen Seiten herausgerissen wurden, in der gesamten Kirche verteilt lagen. Ein Wasserspender wurde aus der Wandhalterung gerissen und verbogen. Diverse Gegenstände wurden umgestoßen. Wer hat in der angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell