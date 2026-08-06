Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Mittwoch, 5. August, gegen 22.25 Uhr, wurden zwei Bahnmitarbeiter an der Ostpromenade durch drei unbekannte Personen aggressiv angesprochen. Anschließend schlug einer der Unbekannten beiden Männern mit der Faust gegen den Brustbereich. Durch die Schläge wurden beide Männer leicht verletzt. Die Unbekannten entfernten sich daraufhin fußläufig in Richtung Industriestraße. Alle drei waren männlich, der Haupttäter war 17 bis 20 Jahre alt, hatte ein europäisches Erscheinungsbild, mittelblonde Haare und eine schlanke Statur. Er war mit einem weißen T-Shirt mit schwarzen Applikationen im Brustbereich und einer blauen Jacke bekleidet. Der zweite Täter war 13 bis 18 Jahre alt, hatte ein afrikanisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und eine kräftige Statur. Er trug eine Jogginghose und hielt eine Glasflasche in der Hand. Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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