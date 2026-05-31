Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Unwetter sorgen für Feuerwehreinsätze in Gemeinde Hambühren - Blitzschlag in Wohnhaus endet glimpflich

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Hambühren (ots)

In Folge eines Gewitters wurden die Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau am 31. Mai um 14:05 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand mit Menschengefährdung alarmiert. Laut erster Meldung sollte in der Breslauer Straße in Hambühren (Gemeinde Hambühren) ein Wohnhaus von einem Blitzschlag getroffen worden sein. Kurz zuvor war in weiten Teilen der Gemeinde deutliches Donnergrollen zu hören.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das betroffene Gebäude stromlos, der Fehlerstrom-Schutzschalter hatte ausgelöst. Ein Atemschutztrupp ging mit einer Wärmebildkamera in das Gebäude vor, um nach möglichen Schwelbränden zu suchen. Parallel dazu wurde über eine Steckleiter das Flachdach des Hauses erkundet.

Ein Brandausbruch wurde dabei glücklicherweise nicht festgestellt. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen des DRK im Einsatz. Nach einer guten halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Bereits am Abend des 29. Mai war die Ortsfeuerwehr Oldau um 20:15 Uhr in Folge eines Unwetters auf die Bundesstraße 214 zwischen Ovelgönne und Wietze alarmiert worden. Hier musste ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn beseitigt werden.

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