Freiwillige Feuerwehr Hambühren

FW Hambühren: Neues Führungsduo leitet Hambührener Ortsfeuerwehr

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Hambühren (ots)

Daniel Hitzig und Marcel Lucan sind ab sofort offiziell als Führungsduo der Ortsfeuerwehr Hambühren eingesetzt. Bürgermeister Carsten Kranz überreichte beiden am 26. Mai im Rathaus der Gemeinde Hambühren die Ernennungsurkunden und berief beide in das Ehrenbeamtenverhältnis. Sie waren zuvor auf der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hambühren Anfang Februar mit großer Mehrheit gewählt worden. Der Gemeinderat war dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 18. März per Beschluss gefolgt.

Der neue Ortsbrandmeister Daniel Hitzig war in den vergangenen Jahren bereits als stellvertretender Ortsbrandmeister tätig und übernimmt künftig die Leitung der Ortsfeuerwehr Hambühren. Sein neuer Stellvertreter Marcel Lucan war zuvor als Gruppenführer in der Wehr eingesetzt.

Im Rahmen der Ernennungsveranstaltung dankte Bürgermeister Carsten Kranz beiden Führungskräften für ihre Bereitschaft, Verantwortung innerhalb der Feuerwehr zu übernehmen. Kranz, der als Feuerwehrmitglied selbst über viele Jahre Führungspositionen in der Wehr innehatte, erinnerte sich gut an die Anfänge von Hitzig und Lucan: Ende der 1990er Jahre habe er als damaliger Jugendwart den Start der beiden in der Jugendfeuerwehr miterlebt. Er freue sich dementsprechend, sie nun in diesen Führungspositionen zu sehen.

Zu den ersten Gratulanten zählten Gemeindebrandmeister Reiner Dralle sowie die Fachbereichsleitung des Ordnungsamtes, Jessika Kokott. Sie wünschten der neuen Ortsfeuerwehrführung viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit sowie stets eine glückliche Hand bei den anstehenden Aufgaben.

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