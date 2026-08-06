POL-HS: Täter flüchtet nach Einbruchsdelikt

Selfkant-Tüddern (ots) - Am Donnerstag, 30. Juli, wurden Sachbeschädigungen in einer Kirche an der Straße Messweg begangen. Morgens gegen 6 Uhr wurde die Eingangstür zur Kirche wie üblich geöffnet. Gegen 18 Uhr sah ein Verantwortlicher nach dem Rechten und bemerkte, dass Gebetsbücher, aus denen Seiten herausgerissen wurden, in der gesamten Kirche verteilt lagen. Ein Wasserspender wurde aus der Wandhalterung ...

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