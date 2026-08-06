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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter flüchtet nach Einbruchsdelikt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am 6. August (Donnerstag) bemerkten Anwohner der Buchenstraße gegen 2.25 Uhr, dass die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde und dass eine unbekannte Person über das Dach des Wintergartens sprang und durch den Garten flüchtete. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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