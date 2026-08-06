POL-HS: Täter flüchtet nach Einbruchsdelikt
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Am 6. August (Donnerstag) bemerkten Anwohner der Buchenstraße gegen 2.25 Uhr, dass die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde und dass eine unbekannte Person über das Dach des Wintergartens sprang und durch den Garten flüchtete. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
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