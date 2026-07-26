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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Saalfeld / Meura / Schwarzatal (ots)

Freitagabend war in Saalfeld ein 53-jähriger mit seinem Duster unterwegs, obwohl der Atemalkoholwert 0,61 Promille ergab.

Kurz nach Mitternacht wurde am Sonntag in Meura eine 43-jährige mit ihrem Ford kontrolliert. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 1,58 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt wurde.

Ebenfalls mit Blutennahme und Führerscheinsicherstellung endete am Samstagabend die Fahrt eines 65-jährigen, der mit einem Vito trotz 2,31 Promille im Schwarzatal unterwegs war.

Ebenfalls im Schwarzatal, aber "nur" mit 0,57 Promille, war ein 64-jähriger mit seinem Honda am Freitagabend unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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