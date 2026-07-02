POL-HS: Mit Gasbrenner Hecke in Brand gesetzt
Wassenberg-Birgelen (ots)
Beim Abflämmen von Unkraut mittels Gasbrenner geriet am Mittwochmittag (1. Juli) gegen 13 Uhr am Pützchensweg eine Tannenhecke in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.
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