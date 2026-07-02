POL-HS: Mit Gasbrenner Hecke in Brand gesetzt

Wegberg-Berg (ots) - Am Mittwochabend (1. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem beide verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 21.50 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf dem Feltenbergweg aus Richtung Harbeck kommend in Fahrtrichtung Wegberg. Im Bereich eines Gefälles bremste der Vorausfahrende, ein 21 Jahre alter Erkelenzer, sein Rad ab. Der nachfolgende Radfahrer, ein 24-Jähriger aus ...

mehr