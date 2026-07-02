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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer

Hückelhoven (ots)

Im Kreuzungsbereich Wupperstraße / Erftstraße stießen am 1. Juli (Mittwoch) gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer und ein E-Scooterfahrer zusammen. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs, ein 15 Jahre alter Hückelhovener, bog von der Wupperstraße aus kommend auf die Erftstraße in Fahrtrichtung Am Mühlenbach ab und stieß hierbei mit einem 65 Jahre alten Mann aus Hückelhoven zusammen, der mit seinem Rad auf der Erftstraße aus Richtung Am Mühlenbach kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße unterwegs war. Der ältere Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Jugendliche verletzte sich hingegen nur leicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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