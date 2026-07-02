Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Wegberg-Berg (ots)

Am Mittwochabend (1. Juli) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem beide verletzt wurden, einer davon schwer. Gegen 21.50 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf dem Feltenbergweg aus Richtung Harbeck kommend in Fahrtrichtung Wegberg. Im Bereich eines Gefälles bremste der Vorausfahrende, ein 21 Jahre alter Erkelenzer, sein Rad ab. Der nachfolgende Radfahrer, ein 24-Jähriger aus Wassenberg, kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und touchierte hierbei seinen Vordermann, der dadurch ebenfalls stürzte. Der Erkelenzer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Mann aus Wassenberg verletzte sich so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

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