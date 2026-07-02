POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 24. Juni (Mittwoch) und dem 1. Juli (Mittwoch) an der Roermonder Straße Zutritt in den Keller eines im Bau befindlichen mehrstöckigen Gebäudes und stahlen hieraus etwa 40 Meter Kupferkabel.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell