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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 24. Juni (Mittwoch) und dem 1. Juli (Mittwoch) an der Roermonder Straße Zutritt in den Keller eines im Bau befindlichen mehrstöckigen Gebäudes und stahlen hieraus etwa 40 Meter Kupferkabel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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