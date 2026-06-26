POL-HS: Nach Einbruch in Lebensmitteldiscounter Tabakwaren entwendet
Gangelt (ots)
Zwischen Mittwochabend (24. Juni), 21.20 Uhr, und Donnerstagmorgen (25. Juni), 5.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und entwendeten im Bereich der Kassen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Die Polizei sicherte Spuren und hat die ersten Ermittlungen eingeleitet.
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