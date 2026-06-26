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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Einbruch in Lebensmitteldiscounter Tabakwaren entwendet

Gangelt (ots)

Zwischen Mittwochabend (24. Juni), 21.20 Uhr, und Donnerstagmorgen (25. Juni), 5.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und entwendeten im Bereich der Kassen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Die Polizei sicherte Spuren und hat die ersten Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 26.06.2026 – 13:00

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    Heinsberg-Dremmen (ots) - Gegen 1.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen (26. Juni) über zwei Brände auf Feldern entlang der Gladbacher Straße informiert. Die Wehrleute konnten die Flammen löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 25.06.2026 – 13:00

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  • 25.06.2026 – 13:00

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