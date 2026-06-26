POL-HS: Nächtliche Feldbrände
Heinsberg-Dremmen (ots)
Gegen 1.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen (26. Juni) über zwei Brände auf Feldern entlang der Gladbacher Straße informiert. Die Wehrleute konnten die Flammen löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen.
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