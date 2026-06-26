POL-HS: Nächtliche Feldbrände

Heinsberg-Karken (ots) - Am Mittwochnachmittag (25. Juni) kam es im Bereich Am Winkel und Wolfhagermühle gegen 16 Uhr zu mehreren Feldbränden. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Gegen 20.35 Uhr geriet in der Straße Am Winkel erneut ein Weizenfeld in Brand. Dieses Feuer konnte allerdings vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

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