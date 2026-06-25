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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch in Bekleidungsgeschäft

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter drangen am Markt gewaltsam in die Kellerräume eines Bekleidungsgeschäfts ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. Juni (Dienstag), 16 Uhr, und dem 24. Juni (Mittwoch), 14 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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