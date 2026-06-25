POL-HS: Kellereinbruch in Bekleidungsgeschäft
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter drangen am Markt gewaltsam in die Kellerräume eines Bekleidungsgeschäfts ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. Juni (Dienstag), 16 Uhr, und dem 24. Juni (Mittwoch), 14 Uhr.
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