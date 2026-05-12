Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Erkelenz (ots)

Am Montag, 11. Mai, ereignete sich gegen 17.20 Uhr an der Gewerbestraße Süd ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 20-jährger Mann aus Erkelenz fuhr mit seinem Pkw Opel von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Hyundai einer 54-jährigen Frau aus Hückelhoven. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Baum geschleudert. Durch den Aufprall zog sich die 54-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. Der Beifahrer des Pkw Opel wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Auch der Fahrer des Pkw Opel zog sich leichte Verletzungen zu. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der Gewerbestraße Süd vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte, wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell