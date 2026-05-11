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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel an E-Ladestationen entwendet

Kreis Heinsberg (ots)

An mehreren E-Ladestationen in Gangelt-Birden, Übach-Palenberg und Hückelhoven Ratheim, wurden zwischen dem 9. Mai (Samstag) und dem 11. Mai (Montag) durch bislang unbekannte Täter die Ladekabel durchtrennt und entwendet. An der Bahnhofstraße in Birgden wurden vier Kabel gestohlen, an der Straße Am Wasserturm in Übach-Palenberg ebenfalls vier. An der Straße Schibsler Weg in Hückelhoven-Ratheim wurden die Täter offenbar gestört, denn ein Großteil der zurechtgelegten Beute blieb am Tatort zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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