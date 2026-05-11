Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Wegberg (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Wegberg wurde am Freitag (8. Mai) durch angebliche Handwerker bestohlen. Ein unbekannter Mann klingelte gegen 18.30 Uhr in der Beecker Straße an ihrer Haustür und gab vor, vom Wasserwerk zu sein und im Badezimmer Leitungen überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den Mann eintreten und die Haustür blieb angelehnt. Der angebliche Wasserwerker bat die Frau, das Wasser aufzudrehen, während er an mehreren Ventilen "arbeitete". Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, kam der Frau die Situation seltsam vor und sie bemerkte, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Der unbekannte Täter war etwa 165 Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen gepflegten dunklen Bart. Der Mann war dunkel gekleidet und trug ein rosa Poloshirt. Er wirkte, als wäre er türkischer Abstammung. Wer hat den Mann zur fraglichen Zeit gesehen oder etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 4 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell