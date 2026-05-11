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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Ladendiebstahl geflüchtet/ Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Erkelenz (ots)

Am Freitag, 8. Mai, kam es in einem Netto Markt an der Atelierstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Täter nahm Ware an sich und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Als er durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, bedrohte er diesen und flüchtete vom Tatort. Der Mann war etwa 170 bis 185 Zentimeter groß, wirkte europäisch, hatte eine Glatze, einen braunen Bart und einen kräftigen Körperbau. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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