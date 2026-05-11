POL-HS: Diebstrahl von Regenfallrohr beobachtet
Hückelhoven-Baal (ots)
Anwohner der Straße Am Alten Bahnhof beobachteten am Montag, 11. Mai, gegen 00.25 Uhr, eine unbekannte Person, die sich am Regenfallrohr eines Hauses zu schaffen machte. Als sie den Mann ansprachen, flüchtete dieser unmittelbar. In der Nähe konnte das entwendete Fallrohr wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell