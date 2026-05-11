POL-HS: Diebstrahl von Regenfallrohr beobachtet

Erkelenz (ots) - Am Freitag, 8. Mai, kam es in einem Netto Markt an der Atelierstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Täter nahm Ware an sich und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Als er durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, bedrohte er diesen und flüchtete vom Tatort. Der Mann war etwa 170 bis 185 Zentimeter groß, wirkte europäisch, hatte ...

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