Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Geilenkirchen: Landstraße (Alkohol) - Heinsberg-Randerath: Himmerich (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

BTM Funde: Bei Kontrollen wurden in

- Übach-Palenberg: Am Wasserturm

Personen festgestellt, die Betäubungsmittel konsumierten. Durch die Beamten konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Anzeigen wurden gefertigt.

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