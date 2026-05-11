POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Geilenkirchen: Landstraße (Alkohol) - Heinsberg-Randerath: Himmerich (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
BTM Funde: Bei Kontrollen wurden in
- Übach-Palenberg: Am Wasserturm
Personen festgestellt, die Betäubungsmittel konsumierten. Durch die Beamten konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Anzeigen wurden gefertigt.
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