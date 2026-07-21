Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht am Theodor-Heuss-Platz

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 20. Juli, einen geparkten VW Passat am Theodor-Heuss-Platz.

Der Fahrer hatte seinen Passat gegen 10.30 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den beschädigten linken Außenspiegel sowie mehrere Kratzer und Dellen am vorderen linken Kotflügel fest.

Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell