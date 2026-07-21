Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 41-jährige Radfahrerin im Kreisverkehr leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Eine 41-jährige Radfahrerin verletzte sich am Montag, 20. Juli, im Kreisverkehr an der Münsterstraße nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht.

Eine 51-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 20.50 Uhr den Kreisverkehr Münsterstraße/ Sachsenring und beabsichtige diesen in nördlicher Richtung auf die Münsterstraße wieder zu verlassen. Zeitgleich befuhr die Radfahrerin den Fußgängerüberweg an der Münsterstraße in westlicher Richtung. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Radfahrerin zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

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