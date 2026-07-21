Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 47-jähriger Radfahrer landet auf Windschutzscheibe

Hamm-Heessen (ots)

Durch den Zusammenstoß mit einem Pkw musste ein 47-jähriger Radfahrer am Montag, 20. Juli, mit seinen leichten Verletzungen ambulant versorgt werden.

Der Radfahrer gegen 7.30 Uhr den Bockumer Weg stadteinwärts. In dieselbe Richtung war eine 28-jährige Autofahrerin aus Bergkamen mit ihrem VW unterwegs. Auf Höhe der Unterführung kam es zum Auffahrunfall. Der Radfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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