POL-HAM: 47-jähriger Radfahrer landet auf Windschutzscheibe
Hamm-Heessen (ots)
Durch den Zusammenstoß mit einem Pkw musste ein 47-jähriger Radfahrer am Montag, 20. Juli, mit seinen leichten Verletzungen ambulant versorgt werden.
Der Radfahrer gegen 7.30 Uhr den Bockumer Weg stadteinwärts. In dieselbe Richtung war eine 28-jährige Autofahrerin aus Bergkamen mit ihrem VW unterwegs. Auf Höhe der Unterführung kam es zum Auffahrunfall. Der Radfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell