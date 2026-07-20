Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Dortmunder Straße - Motorrrad-Fahrer schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein 23-jähriger BMW-Fahrer nach einem Alleinunfall auf der Dortmunder Straße am Samstag, 18. Juli, auf der Dortmunder Straße, in ein Hammer Krankenhaus - bei der Unfallaufnahme unterstütze ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund die Hammer Polizisten.

Der Mann aus Hamm war mit seiner Maschine stadtauswärts unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf Höhe der Haltestelle Saiteneck verunfallte.

Auf Grund der schwere der Verletzungen wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund alarmiert.

Auch ein Notarzt erschien an der Unfallörtlichkeit.

Der 23-Jährige kam mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Dortmunder Straße komplett gesperrt. (ds)

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