Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Kollision mit Ampel - Audi-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

In Folge eines Verkehrsunfalles am Samstag, 18. Juli, gegen 2.30 Uhr auf der Fangstraße, verletzte sich ein 24-jähriger Audi-Fahrer leicht.

Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Wagen die Fangstraße in Fahrtrichtung der Kreuzung Kamener Straße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er eigentlich nach rechts abzubiegen, kam hierbei jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Ampel.

Der Grund für den Zusammenstoß war schnell gefunden: Der Mann führte seinen Audi mit mehr als 1,8 Promille - das ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest.

In Folge des Verkehrsunfalls verletzte sich der 24-Jährige zudem noch leicht.

Die Feuerwehr erschien an der Unfallstelle und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke übernahm die Sicherung/Demontage der beschädigten Ampel.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Dem 24-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen , sein Führerschein sichergestellt. (ds)

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