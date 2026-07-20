Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eimer brennt vor Mehrfamilienhaus in der Hohe Straße

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entzündeten am Freitag, 17. Juli, einen mit unbekannten Inhalt gefüllten Plastikeimer, der unmittelbar im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße stand.

Eine aufmerksame Zeugin die den Brand bemerkte, alarmierte die Beamten der Polizei, die mit einem Feuerlöscher den Brand löschen konnte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen anschließend die Nachlöscharbeiten.

Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell