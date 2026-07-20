Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sperrmüll brennt auf der Friesenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Im Bereich des Kellerabganges eines Mehrfamilienhauses in der Friesenstraße brannte am Samstag, 18. Juli, dort abgelegter Sperrmüll.

Gegen 2.15 eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu dem Brand, den die Feuerwehrkräfte schnell löschen konnten.

Hinweise zu dem Brand, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

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