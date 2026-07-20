Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 15.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6315177

Die am 15.07.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Mannheim angetroffen werden.

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