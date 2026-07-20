Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smart beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte zwischen Donnerstag, 16. Juli, 20.30 Uhr, und Freitag, 17. Juli, 9.45 Uhr, einen geparkten Smart in der Veistraße.

Der in einer Parkbucht abgestellte schwarze Wagen ist im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

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