POL-HAM: Zeugen nach Pkw-Brand gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich bei einem Unfall am Montag, 6. März, 5.40 Uhr, auf der Hammer Straße Ecke Römerstraße. Der 27-Jährige aus Hamm war auf der Römerstraße unterwegs und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Norden überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Opel einer 57-Jährigen, die in die gleiche Richtung fuhr, allerdings nach rechts in die Hammer Straße abbiegen wollte. ...

