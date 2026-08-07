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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Elektrowerkzeug bei Einbruch in Baucontainer gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwischen 19 Uhr am Mittwoch (5. August) und 08:50 Uhr am Donnerstag sind Unbekannte in einen Baucontainer in der Brunohler Straße eingebrochen. Sie durchtrennten das Schloss zum Container und entwendeten diverses Elektrowerkzeug, darunter einen Handschleifer, einen Stihl Trennschleifer und einen Schlagbohrer der Marke Bosch.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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