Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert Unfall verursacht - Reichshofer muss Führerschein abgeben

Reichshof (ots)

Am 6. August (Donnerstag) gegen 00:20 Uhr rangierte ein 60-Jähriger aus Reichshof mit seinem Ford auf einem Parkplatz an der Morsbacher Straße in Denklingen. Dabei stieß der 60-Jährige mit einem geparkten Auto zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem Reichshofer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Autofahrer musste mit zu einer Polizeiwache und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein blieb bei der Polizei.

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