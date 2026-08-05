Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Café
Waldbröl (ots)
Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4./5. August) in ein Café in der Nümbrechter Straße eingebrochen. Wie auf Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist, schlug der Unbekannte gegen 03:20 Uhr die verglaste Eingangstür und ein Fenster ein. Dann entwendete er ein Sparfach und diverse Geldmünzen. Die unbekannte Person war augenscheinlich männlich und trug eine graue Hose, ein T-Shirt und dunkle Schuhe.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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