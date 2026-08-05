PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Café

Waldbröl (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4./5. August) in ein Café in der Nümbrechter Straße eingebrochen. Wie auf Aufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen ist, schlug der Unbekannte gegen 03:20 Uhr die verglaste Eingangstür und ein Fenster ein. Dann entwendete er ein Sparfach und diverse Geldmünzen. Die unbekannte Person war augenscheinlich männlich und trug eine graue Hose, ein T-Shirt und dunkle Schuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 09:53

    POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

    Hückeswagen (ots) - Von einer Baustelle in der Röntgenstraße haben Unbekannte eine Rüttelplatte gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (1. August, 16 Uhr) und Montag 06:30 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 09:52

    POL-GM: Einbruch in Lagercontainer

    Wipperfürth (ots) - In der Beverstraße sind Unbekannte am Montag (3. August) zwischen null Uhr und 19:30 Uhr in den Lagercontainer eines Restaurants eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren