Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

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Lindlar (ots)

Eine 23-jährige Ford-Fahrerin aus Bergisch Gladbach fuhr am Montag (3. August) gegen 17:10 Uhr auf der L304 aus Richtung Tüschen kommend und beabsichtigte an einer Kreuzung auf die L284 in Richtung Ebbinghausen zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 60-jährigen Dacia-Fahrers aus Lindlar, welcher auf der L284 in Richtung Linde fuhr. Durch den Zusammenstoß rutschte der Ford der 23-Jährigen auf den Toyota einer 51-Jährigen aus Lindlar, die im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartete. Die 23-Jährige wie auch der 60-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kamen in ein Krankenhaus.

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