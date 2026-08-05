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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Lagerhalle

Lindlar (ots)

In der Feilenhauerstraße sind Unbekannte am Mittwochmorgen (5. August) in eine Lagerhalle eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gegen 01:50 Uhr über ein Rolltor Zugang zur Halle, wie auf einer Videoüberwachung zu sehen ist. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Beide Männer waren etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer hatte kurzes, dunkles Haar, einen dunklen Bart und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Sneaker. Der andere Mann hatte kurzes, dunkles Haar, einen Oberlippenbart und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit einem kleinen Logo auf der oberen rechten Brustseite und einem großen roten Logo auf dem Rücken, sowie einer schwarzen Hose und weißen Nike Airforce Sneakern bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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