Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Einbrecher bleibt unentdeckt

Wiehl (ots)

In den frühen Morgenstunden des 5. August (Mittwoch) löste die Alarmanlage einer Tankstelle in Wiehl-Alperbrück aus. Alarmierte Polizisten fuhren zur Tankstelle, konnten jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Als der Tankstellenbetreiber dann am Morgen das Videomaterial der Nacht sichtete, sah er eine Person, die um 3:06 Uhr versucht hatte, die Schiebetüren zum Verkaufsraum auseinanderzudrücken. Ohne Erfolg - die Verriegelung hielt stand und der Unbekannte gelangte nicht in die Räumlichkeiten. Im Anschluss hielt sich der Mann noch mehrere Minuten auf dem Gelände auf. Als um 3:16 Uhr ein Streifenwagen auf das Tankstellengelände fuhr, versteckte er sich und flüchtete in einem unbeobachteten Moment unbemerkt. Der Einbrecher war mit einer kurzen beigen Hose und einem T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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