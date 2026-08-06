Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zweiraddiebe in Dieringhausen unterwegs

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (5. August) haben Unbekannte in der Kirchhellstraße ein Kleinkraftrad aus einem Carport gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad des Herstellers "Explorer" (Modell: Pace GT50) mit dem Versicherungskennzeichen "084HSK".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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