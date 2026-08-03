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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtiger nach versuchten Einbrüchen angetroffen

Hückeswagen (ots)

Um kurz nach Mitternacht am Montag (3. August) versuchte ein Unbekannter in ein Restaurant im Kolpingweg und in eine Gaststätte in der Islandstraße einzubrechen, indem er die Scheiben einschlug. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen einen 20-jährigen Tatverdächtigen an dem Restaurant im Kolpingweg an. Da er keinen Ausweis bei sich hatte, verbrachten die Polizisten den 20-Jährigen zu seiner Unterkunft, wo er sich schließlich ausweisen und seine Identität festgestellt werden konnte. Im Rahmen dessen fanden die Einsatzkräfte einen als gestohlen gemeldeten E-Scooter. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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