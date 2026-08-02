Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruch fest

Bergneustadt (ots)

In der Nacht von Freitag (31. Juli) auf Samstag überraschte eine Zeugin gegen 2:20 Uhr einen Einbrecher, der über ein Fenster in ein Seniorenheim in der Hauptstraße eingestiegen war. Der Kriminelle flüchtete ohne Beute, konnte aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf konnte auch sein Komplize angetroffen und dingfest gemacht werden. Bei den beiden mutmaßlich Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Marienheider, sowie einen 23-jährigen Wohnungslosen. Die Ermittlungen dauern an.

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