Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken von der Straße abgekommen

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Lindlar (ots)

Am Samstagmorgen (1. August) fuhr ein 33-jähriger Lindlarer mit seinem Porsche auf der K24 von Kemmerich in Richtung Waldbruch. Gegen 6 Uhr kam er im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab, prallte gegen einen Wiesenhügel und kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten sowie einem Abwasserrohr. Der Fahrer montierte die Kennzeichen von seinem Auto ab und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu dem 33-jährigen Fahrer, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss und musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Seinen Führerschein musste er nicht abgeben - er hatte gar keinen. Das Auto wurde sichergestellt.

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