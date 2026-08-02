Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener E-Scooter-Fahrer baut Unfall

Gummersbach (ots)

Am Samstag (1. August) fuhr ein 43-jähriger Gummersbacher mit seinem E-Scooter in Höhe des Gummersbacher Busbahnhofs vom Gehweg auf die Hubert-Sülzer-Straße in Richtung Rospestraße. Als er gegen 12:30 Uhr die Bordsteinkante hinunterfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein 39-jähriger Gummersbacher, der mit seinem Opel Astra auf der Hubert-Sülzer-Straße in Richtung Rospestraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den bereits auf dem Boden liegenden Zweiradfahrer mit der Stoßstange. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Da ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über zwei Promille ergab, musste er dort auch direkt eine Blutprobe abgeben.

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