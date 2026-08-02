Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Wiehl (ots)
Beim Versuch, zwei Fahrzeuge zu überholen, ist am Samstag (1. August) ein Motorradfahrer in Marienhagen verletzt worden. Der 52-jährige Nümbrechter war gegen 12:40 Uhr auf der Talstraße (L145) von Marienhagen in Richtung Ohlhagen unterwegs. Auf der abschüssigen Straße überholte er im Verlauf einer langgezogenen Kurve zwei Autos. Beim Wiedereinscheren verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über seine Triumph, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Der Nümbrechter kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
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