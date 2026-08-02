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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Wiehl (ots)

Beim Versuch, zwei Fahrzeuge zu überholen, ist am Samstag (1. August) ein Motorradfahrer in Marienhagen verletzt worden. Der 52-jährige Nümbrechter war gegen 12:40 Uhr auf der Talstraße (L145) von Marienhagen in Richtung Ohlhagen unterwegs. Auf der abschüssigen Straße überholte er im Verlauf einer langgezogenen Kurve zwei Autos. Beim Wiedereinscheren verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über seine Triumph, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Der Nümbrechter kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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