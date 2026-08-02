Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Startversuch endet im Krankenhaus
Bergneustadt (ots)
Beim Versuch, sein Auto anzuschieben, wurde am Samstagabend (1. August) ein 30-Jähriger in Bergneustadt verletzt. Da sein Fahrzeug gegen 23:40 Uhr nicht ansprang, wollte es der Bergneustädter auf der abschüssigen Richtstraße anschieben. Beim Versuch, in das schnell losrollende Fahrzeug zu gelangen, kollidierte das Auto mit einem Zaun und kam zum Stillstand. Der 30-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.
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