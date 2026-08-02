POL-GM: Startversuch endet im Krankenhaus

Nümbrecht (ots) - Eine 40-jährige Nümbrechterin wollte zwei Produkte über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet verkaufen. Zwei vermeintliche Käufer gaben vor, über PayPal bezahlen zu wollen, dies würde aber nicht funktionieren. Daraufhin sollte die Bezahlung über die Bezahl-Funktion des Anzeigen-Portals abgewickelt werden. Die Nümbrechterin gab die geforderten Daten an und bestätigte über einen Link den ...

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