Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec aus Unterstand gestohlen
Engelskirchen (ots)
Von einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Engelskirchen-Ründeroth haben Unbekannte am 30. Juli zwischen 05:16 Uhr und 16:36 Uhr ein Pedelec gestohlen. Das grüne Mountainbike-Pedelec der Marke Corratec vom Modell X-Vert Pro Gent war mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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