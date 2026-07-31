POL-GM: Pedelec aus Unterstand gestohlen

Radevormwald (ots) - Am Mittwoch (29. Juli) klingelte es gegen 16 Uhr an der Haustür eines 76-Jährigen in Radevormwald. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Der Mann forderte den Senior auf, ihm seinen Schmuck zu übergeben. Der 76-Jährige händigte dem Unbekannten daraufhin eine Schatulle mit Schmuck im Wert eines mittleren, dreistelligen Eurobetrages aus. Der falsche Polizist war etwa ...

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