Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck

Radevormwald (ots)

Am Mittwoch (29. Juli) klingelte es gegen 16 Uhr an der Haustür eines 76-Jährigen in Radevormwald. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Polizeibeamter vorstellte. Der Mann forderte den Senior auf, ihm seinen Schmuck zu übergeben. Der 76-Jährige händigte dem Unbekannten daraufhin eine Schatulle mit Schmuck im Wert eines mittleren, dreistelligen Eurobetrages aus. Der falsche Polizist war etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Er sprach akzentfreies Deutsch, hatte dunkle, lockige Haare und war mit einem schwarzen Poloshirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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