Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - PKW brennt auf Trailer

Am Donnerstag, den 02.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Molbergen gegen 20:10 Uhr zu einem PKW-Brand in den Kavenkamper Ring alarmiert. Ein auf einem Trailer befindlicher PKW auf dem Grundstück eines Hauses geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und brannte vollständig aus. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Löningen - Rollerfahrer flüchtet waghalsig vor der Polizei

Am Mittwoch, den 01.07.2026, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 20:00 Uhr einen Rollerfahrer im Bereich der Bremer Straße zu kontrollieren. Als er zum Anhalten aufgefordert wurde betätigte der augenscheinlich Jugendliche den Gashebel und flüchtete in der Folge - zum Teil waghalsig - durch das Stadtgebiet Löningen. Dabei gefährdete er mehrmals andere Verkehrsteilnehmer, diverse Ordnungswidrigkeiten wurden dokumentiert. Aufgrund eines umgeknickten Kennzeichens konnte im ersten Anlauf keine Identifikation des Halters durchgeführt werden. Zunächst verlor sich seine Spur. Im Laufe des Abends konnte der Roller jedoch an einer Wohnanschrift ausfindig gemacht und der 16-jährige Fahrzeugführer aus Löningen, der im Verdacht steht, dass Fahrzeug geführt zu haben, dazu befragt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Emstek - Rollerfahrer missachtet Rotlicht / Keine Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 02.07.2026, überfuhr ein 22-jähriger Rollerfahrer aus Emstek gegen 14:00 Uhr eine rot-zeigende Ampel im Bereich der Halener Straße. Dies bemerkte eine Streifenwagenbesatzung und führte eine Kontrolle durch. Hier wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in der Lage war, bis zu 45 km/h Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Der Emsteker konnte jedoch lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Insofern lag keine gültige Fahrerlaubnis vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 02.07.2026, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Bürogebäudes an der Industriestraße. Dem Schadensbild nach zu urteilen könnte eine Sattelzugmaschine an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 15000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) - Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 02.07.2026, befuhr eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin aus Essen (Oldb) den Radweg der B68 in Fahrtrichtung Essen. Ein 51-jähriger PKW-Führer aus Lorup beabsichtigte von der Bunner Straße nach rechts auf die B68 in Fahrtrichtung Quakenbrück abzubiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt der Essenerin. Infolge der Kollision wurde sie leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

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