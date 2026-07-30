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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Marienheide (ots)

Am Mittwoch (29. Juli) wollte eine 60-jährige Gummersbacherin mit ihrem Mercedes von der Brucher Straße auf die Gummersbacher Straße (B256) abbiegen. Dabei kam es gegen 10:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 65-Jährigen aus Marienheide, der auf der bevorrechtigten Gummersbacher Straße aus Richtung Marienheide kam, und nach links auf die Brucher Straße abbiegen wollte. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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