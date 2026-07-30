Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Marienheide (ots)
Am Mittwoch (29. Juli) wollte eine 60-jährige Gummersbacherin mit ihrem Mercedes von der Brucher Straße auf die Gummersbacher Straße (B256) abbiegen. Dabei kam es gegen 10:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 65-Jährigen aus Marienheide, der auf der bevorrechtigten Gummersbacher Straße aus Richtung Marienheide kam, und nach links auf die Brucher Straße abbiegen wollte. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
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