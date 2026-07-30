POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nümbrecht (ots) - Am Mittwochmorgen (29. Juli) ging bei der Polizei ein Notruf ein. Der Mitteiler hatte gegen 06:30 Uhr auf der Straße "Am Heidchen" zwischen Harscheid und Benroth eine leblose Frau neben einem Pedelec entdeckt. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Verunglückten um eine 55-Jährige aus Nümbrecht handelt. Zur Klärung des ...

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